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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta otizm farkındalık yürüyüşü yapıldı

Şırnak’ta otizm farkındalık yürüyüşü yapıldı

Yürüyüş için toplanan kalabalık,

Sivil Toplum Kuruluşu Farkındalık Sivil Toplum 2008 Yılı Öğrenciler 

-Yürüyüşe katılanların pankart, döviz ve mavi balon taşıması,
-protokol üyeleri ile birlikte otizmli çocukların yürümesi,
-yürüyüş esnasında güvenlik önlemleri,
-yürüyüş sonunda aile ve sosyal politikalar il müdürü muzaffer akçam'ın konuşması,
-genel ve detay görüntü

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak’ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Ömer Kabak Meydanından başlayıp, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası önünde son buldu. Yürüyüşe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, Ak Parti Başkan Yardımcısı Yusuf Som, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otizmli öğrenciler katıldı.
'Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü', 'Otizm Sevgi İster', 'Otizm Eksiklik Değil' pankart ve dövizleri taşındı. Protokol üyeleri ve aileleriyle yürüyen otizmli çocuklar, ellerinde mavi balonlar taşıdı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplumun dikkatini çekmek amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” Nisan ayı ise “Dünya Otizm Farkındalık Ayı” olarak ilan edildiğini söyledi.

Akçam, “Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı azimli, kararlı ve istekli bir şekilde yürütüyoruz" dedi.
(MY-AKK-Y)
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