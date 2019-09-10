Şırnak’ta okul önlerinde güvenlik uygulaması

-OKUL ÖNLERİNDE DENETİM YAPMALARI

-ÖĞRENCİLERLE SOHBET

-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

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-NOT: GÖRÜNTÜ (Şırnak’ta 200 güvenlik görevlisiyle Narkotik ve KOM denetimi) KODU İLE DİYARBAKIR KLAÖSRÜNE BIRAKILDI



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve satışının engellenmesi, gençlerin korunması, sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre ilçelerinde 18 okul çevresinde 200 güvenlik görevlisiyle denetimlerini arttırdı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saatlerinde çıkış yapan ekipler, okul önlerinde şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramalarını gerçekleştirirken, diğer taraftan ekipteki polisler vatandaş ve öğrencilerle sohbet etti.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı uygulamada, öğrencilere çevrede yabancı birilerini görmeleri halinde okul yönetimine veya emniyete haber vermelerini istedi.

