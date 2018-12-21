Şırnak’ta “Nebinin Ayak İzleri” programı

- Nihat Hatipoğlu'nun konuşması - Detaylar Şırnak ’ta "Nebinin Ayak İzleri" programıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünce "Nebinin Ayak İzleri" konulu konferans düzenlendi. Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Hazreti Muhammed’in örnek ahlakı ele alındı.İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının Allah ve Peygamberi baş tacı eden bir gençlik yetiştirilmesi olduğunu söyledi.
Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Rezan Birlik de konferansta bir konuşma yaptı.Program ilahi dinletisiyle son buldu.