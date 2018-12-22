Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması' yapıldı
Şırnak 'ta "Mevlid - i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" yapıldı - Şırnak 'ta Diyanet İşleri Bakanlığınca "Mevlid - i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenlendi - Şırnak İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik'in açıklamaları - Sınavdan detaylar Şırnak 'ta "Mevlid - i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" yapıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta Diyanet İşleri Bakanlığınca "Mevlid - i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenlendi. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı. Şırnak İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, yaptığı açıklamada, sınavın sadece üniversite öğrencilerine yönelik olduğunu söyledi.
Özçelik, şunları kaydetti:"Türkiye'nin bütün illerinde öğrencilerimiz aynı zamanda sınava giriyor. Her ilden dereceye giren bir erkek ve bayan öğrencimiz Diyanet İşleri Başkanlığınca umre ödülü ile ödüllendirilecekler."