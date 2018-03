Şırnak’ta ‘Maddeye hayır’ yürüyüşü

-Yürüyüşe katılanların döviz ve pankart açması

-Kalabalığın yürüyüşe geçmesi

-Yürüyüş Sırasında sloganların atması

-Sanat sokağına kadar yürüyen vatandaşlara yapılan açıklamalar

-Yeşilay Cemiyeti Başkanı Turgay Birlik'in konuşması

-İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun'un konuşması



( ŞIRNAK )- Onlarca kişi sigara ve madde bağımlılığına karşı yürüdü ŞIRNAK



- Şırnak’ta Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde bir araya gelen onlarca kişi, sigara ve madde bağımlığına karşı yürüdü. Şırnak Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti tarafından sigara ve madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Maddeye hayır” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Bu çerçevede, Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen onlarca kişi, pankart ve dövizler taşıyarak, Sanat Sokağı’na kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Turgay Birlik, kentte uyuşturucu terörizmine ve bağımlılık yapan her türlü madde terörizmine savaş açtıklarını belirtti.

Canlı varlık popülasyonunun en büyük düşmanının bağımlılık oluşturan maddeler olduğuna dikkat çeken Birlik, “Bağımlı maddeler aynı zamanda ülkenin, toplumun, insanlığın geldiği noktada ne kadar büyük bir facia olduğunu bizlere yaşattığı ve gördüğümüz ölümler itibariyle ne kadar büyük bir faciayla karşı karşıya olduğumuzu göstermiştir. İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay olarak memleketimizde uyuşturucu terörizmine ve bağımlılık yapan her türlü madde terörizmine savaş açmak için bu gün burada bu organizasyonu düzenledik. Bu kadar hayati bir konuda bizlere destek veren her kese teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Nedim Uzun ise, önce gençlerin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle lise ortaokul çağındaki gençlerimizin bu hususta bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hepimiz bu yollardan geçtik. Ortaokul ve lise çağında bu illet daha kötü durumlarda cereyan ediyor. Benim genç kardeşlerime tavsiyem şudur ki, toplumda yer edinmek istiyorsanız sigara, alkol ve benzeri bağımlılık yapan maddelerle değil bu maddelerden kullanmayarak iradenizi ispat etmeniz gerekiyor. Bu memleketin geleceği sizlersiniz. Şırnak’ta 18 yaş altı nüfus Türkiye ortalamasının 2 katı. Bu nedenle bu mücadeleyi daha aktif bir şekilde vermek durumundayız. Bu mücadele böyle somut bir şekilde görebileceğimiz bir mücadele değildir. Bize düşen görev bu bilincini uyandırmak, yanlış düşünceleri değiştirmek ve gençlerimizin topluma, ailelerine, vatana yararlı birer birey olmalarını sağlamaktır” diye konuştu.

Grup, açıklamaların ardından dağıldı. (MY-MP-Y)