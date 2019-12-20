Şırnak’ta 'KIRAN-9 Cudi Dağı', Hakkari’de 'KIRAN-10 Kazan Vadisi' operasyonları başlatıldı

-fotoğraflar



( ANKARA ) ANKARA



- İçişleri Bakanlığınca; Şırnak’ta 'KIRAN-9 CUDİ DAĞI', Hakkari’de 'KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başlatıldı. Şırnak’ta başlatılan 'Kıran-9 Cudi Dağı' operasyonuna Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 1. 260 personel, Hakkari’de başlatılan 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonuna JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel katılıyor Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişler Bakanlığınca aynı anda 2 kritik bölgede daha binlerce personelin katılımıyla “Kıran” operasyonları başlatıldı. Şırnak’ta 'Kıran-9 Cudi Dağı' Şırnak’ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-9 CUDİ DAĞI” Operasyonu başlatıldı. Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (1.260) personel [(84) operasyonel tim] görev alıyor. Hakkari‘de 'Kıran-10 Kazan Vadisi' Operasyonu Hakkari’de yine bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca “KIRAN-10 KAZAN VADİSİ” Operasyonu başladı.

Operasyona, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (730) personel [(48) operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.



loading...