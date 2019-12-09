Şırnak'ta kadın bomba imha uzmanı şehit düştü

-Eyp’yi tespit etmesi

-Uzaklaşması

-Eyp’nin imha edilmesi

-Çevik’in kaskını çıkarması

-Başparmağını kaldırması

-Şehidin fotoğrafı



( ŞIRNAK )- EYP’nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik’in görüntüsünün 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı- ‘Barut Kokusu Parfüm Kokusu’ başlığıyla yapılan paylaşımda Çevik’in bombaları imha ettikten sonra korucuyu kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor ŞIRNAK



- Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik’in görüntüsünün, 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı. Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi. Jandarmadan Barut kokusu, parfüm kokusu paylaşımı Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik’in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.



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