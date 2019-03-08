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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şırnak'ta hükümlüler çiçek ekti

Şırnak'ta hükümlüler çiçek ekti

- 25 hükümlünün Siirt Caddesindeki orta refüje çiçek ekmesiŞIRNAK (AA) - . Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Denetim Serbestlik Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesince yürütülen proje kapsamında, 25 hükümlünün Siirt Caddesindeki orta refüje 5 bin çiçek ekeceğini söyledi.

Kentin muhtelif yerlerine binlerce çiçek ekileceğini dile getiren Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ise projelere katkı sunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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