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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Şırnak’ta eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi Haberi

- Şırnak’ta eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi Haberi

arşiv görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Hava Harekatı Gesi Teröristler 


- Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde İnsansız Hava Aracıyla

tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 8 terörist gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Cudi Dağı bölgesinde 8 teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. İHA ile teröristlerin yerlerinin belirlenmesinin ardından bölgeye hava harekatı başlatıldı. Operasyonda, 8 terörist de etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor. (MP-Y)
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