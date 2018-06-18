- Şırnak’ta eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi Haberi



- Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde İnsansız Hava Aracıyla



tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 8 terörist gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Cudi Dağı bölgesinde 8 teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. İHA ile teröristlerin yerlerinin belirlenmesinin ardından bölgeye hava harekatı başlatıldı. Operasyonda, 8 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor. (MP-Y)

