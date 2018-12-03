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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta engelliler gönüllerince eğlendi Haberi

Şırnak’ta engelliler gönüllerince eğlendi Haberi

İstiklal Marşı'nın okunması

Rehabilitasyon Engelli Vatandaş Dans Gösterisi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Vali Aktaş'ın konuşması
-Dans gösterileri
-Halay çekilmesi

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelliler, gönüllerince eğlendi. Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe, Vali Mehmet Aktaş, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte, engelli öğrenciler dans gösterisi yaptı, çeşitli şarkılar seslendirdi ve halay çekerek gönüllerince eğlendi. Vali Aktaş, devletlerin gelişmişlik düzeyinin insana verdiği değerle ölçüldüğünü belirterek, “Bu doğrultuda engelli vatandaşların iyi bir eğitim almaları, istihdam imkanlarına ulaşmaları, tedavileri ve rehabilitasyon süreçlerini sağlamak sosyal devletlerin en önemli görevleridir. Çalışacak durumda olmayanlar içinde yaşamlarını devam ettirmek için çok ciddi kaynaklar aktarılmaktadır. Bakım ücretlerinden maaşlarına kadar yardımcı olunuyor. Bunun yanında bizim asıl zihinlerdeki engelleri kaldırmak. Zihinsel olarak, mantalite olarak, toplum, millet olarak engelli kardeşlerimizi bizim kucaklamamız gerek. Her zaman onların yanında olmamız gerekir” dedi.

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