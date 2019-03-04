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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta çığ düştü, vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden balık topladı İzle

Şırnak’ta çığ düştü, vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden balık topladı İzle

Kar birikintisinden görüntü

Yarış Karayolları Çığ Düşmesi Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Habur Çayı’ndan görüntü
-Çocuklardan görüntü
-Yüzeye çıkan balıklar
-Çocukların balık toplaması

( ŞIRNAK ) -- Şırnak’ta bu sabah saatlerinde çığ düşmesi sonucu Habur Çayı karla kaplandı- Köylüler, tehlikeye rağmen yüzeye çıkan balıkları toplamak için birbirleri ile yarıştı ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı etrafına sabah saatlerinde çığ düştü. Vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden karla kaplanan çayın üzerinde biriken balıkları topladı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Başaran köyündeki yüksek rakımlı kesimlerden kopan kar kütleleri, çığın oluşmasına neden oldu. Kar birikintileri Habur Çayı’nı kaplarken, kalınlık yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Beytüşşebap ve köylerinde karayolları, İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ederken, çığın düştüğü alanda çocuklar ve köylüler, tehlikeye aldırış etmeden balık aramaya başladı.
Kar birikintilerinin arasından geçen çocuklar, yüzeye çıkan balıkları toplamak için birbirleri ile yarıştı. (YRT-
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