Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Şırnak’ta çığ düşme anı kameraya böyle yansıdı

Şırnak’ta çığ düşme anı kameraya böyle yansıdı

Kırılan kar kütleleri

Kamera Çığ Altında Cep Telefonu 

-Kar kütlelerinin hızla ilerlemesi
-Genel görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap dün meydana gelen çığ, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde dün çığ düşmüş, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Dün sabah saatlerinde yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Odun toplamak için bölgeye giden ve çığ altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, aniden kopan kar kütleleri görülüyor. Kar kütlelerinin hızlı bir şekilde ilerlediği görülen görüntülerde Habur Çayı, karla kaplanıyor. (SG-YRT-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı