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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada

Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada

-çığ düşme anı

Yarış Kamera Gesi Kar Yığınları 

--çığ bölgesi
--vatandaşlar
--anons
--genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyüne çığ düştü. Çığ düşme anı kameralara yansırken, çevredeki vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden kar yığınları altında fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı. Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağışı sonrasında Başaran köyünde çığ düştü. Yüksek rakımlı köye çığ düşme anı kameralara yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından çevredeki vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden kar yığınları arasında fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı.
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