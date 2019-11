Şırnak’ta anneler, çocukları ile birlikte kitap okuyor İzle

-OKUL MÜDÜRÜ KONUŞMA

Şırnak'ta başlatılan Benim Annem Okuyor Projesi kapsamında anneler, çocukları ile birlikte okula gidip sınıfta kitap okuyor.



- Şırnak’ta başlatılan Benim Annem Okuyor Projesi kapsamında anneler, çocukları ile birlikte okula gidip sınıfta kitap okuyor. Şırnak Gazipaşa Ortaokulu sınıf öğretmeni Ayşe Em’in hazırladığı Benim Annem Okuyor Projesi çerçevesinde Şırnaklı anneler okula gidip çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor. Proje kapsamında anne, öğrenci ve öğretmen buluşup okuryazar anne sayısının artırması hedefleniyor. Bu kapsamda pazartesi ve çarşamba günü okula gelen veliler, sınıfta çocuklarıyla bir saat kitap okuyor. "Okuma seferberliği ilan ettik" Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Sıddık Ögel, bu uygulamanın veliler tarafından ilgi gördüğünü belirterek, projenin Şırnak geneline yayacaklarını hedeflediklerini söyledi.



Ögel, "Şırnak’ta son iki yıldır okulumuzda pazartesi ve çarşamba günleri öğrenci, veli, öğretmen ve diğer okul çalışanlarımızla beraber bir okuma seferberliği ilan ettik. Amacımız çocuklarımızda okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap sevgisini öğrencilere aşılamak, ilerde büyüdüklerinde topluma daha yararlı bireyler haline getirmektir. Üç yıldır bu çalışmayı yapıyoruz okulumuzda, bu sene farklı bir boyut kazandırmak istedik. Toplumu, ailelerimizi de bu etkinliğin içine katmak istedik. Bu anlamda, bu sene annelerimizi, öğrencilerimizle beraber bu projenin içine dahil ettik. Bu projenin yürütücüsü olarak Ayşe Em öğretmenimiz ilgileniyor. Bu anlamda da toplumda bir farkındalık oluşturma gayesi içerisindeyiz. İnşallah bunu da başaracağız" dedi.

"Okuryazar anne sayısını arttıracağız" Şırnak’ta okuryazar anne sayısının artırmasını hedeflediklerini belirten Gazipaşa Ortaokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Ayşe Em ise, Benim Annem Okuyor Projesi’nin temel amacının öğrencilere kitap okluma alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi.



Em, "Çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak için annelerimizi de işin içine kattık. Hem annelerimizin kişisel gelişimi artacak hem de çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmış olacağız. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un dediği gibi işin mutfağında siz varsınız. İşin mutfağında olan annelerimiz bizim şeflerimizdir. Okuyacakları kitaplarla çocukların dünyalarına girebilecekler. Gelişimlerini yakından takip edebilecekler. Temel amacımız bu yöndedir. Bu okuma bizim Şırnak’ımız içinde önemli. Okuyan bir anne demek mutlu anne demek. Mutlu bir çocuk demek başarılı bir gelecek demek. Benim Annem Okuyor Projesi Şırnak’ın bütün annelerini bekliyor. Katılan bütün annelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerle Şırnak’ımızı daha çok kalkındıracağız. Şu an proje kapsamında 25 anne okumaya devam ediyor. 25 de çocukları var. Hedefimiz her okulda bu projeyi yaymak. Şırnak’ta ne kadar anne varsa hepsine bir bir ulaşmak, kapı kapı dolaşıp okuryazar anne sayısını artırmak olacaktır" diye konuştu.

“Çocuğun kitap okuması için öncelikle ailesinin kitap okuması gerekiyor” Etkinliğe katılan veli Elif Sevgi Bilge, bir çocuğun kitap okuması için öncelikle ailenin kitap okuması gerektiğini söyledi.



Bilge, “Çocuğumuza git kitap oku demektense birlikte kitap okursak hem çocuğumuza örnek olmuş oluruz hem de çocuğumuzu teşvik etmiş oluruz. Evlerimizde de çocuklarımızla kitap okuyan aileleriz. Ama istiyoruz ki aileler kitap okusunlar, çocuklarına örnek olsunlar” şeklinde konuştu.

Annesiyle birlikte sınıfta kitap okuyan Edanur Bilge de, "Buradaki amacımız ailelerimiz ile birlikte kitap okumak. Annem ile şu an kitap okuduğum için çok mutluyum. Annem ile kitap okuduğum için özgüvenim artı. Annelerimiz ile kitap okuduğumuz için derslerimizde de daha çok başarı gösterebiliyoruz" dedi.

Veli Dilek Kasırga ise, "Bu projeye öğretmenimiz Ayşe Em’in davetiyle katıldım. Oğlum bu okulda okumuyor ama kitap okuma olduğu için bende seve seve katıldı.

Biz her gece oğlum ile yarım saat beraber kitap okuyoruz. Çocuklar anne ve babalarını taklit ederler. Biz ne yaparsak çocuklarımızda onu yapar" diye konuştu.

