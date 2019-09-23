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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi İzle

- Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi İzle

beytüşşebap ilçe komutanlığı

Beytüşşebap Helikopter 

-helikopterler
-detay görüntler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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