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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak’ta 500 yılık kültür tekrardan canlanıyor

Şırnak’ta 500 yılık kültür tekrardan canlanıyor

şal şepik kumaşın üretildiği atölye,

Belediye Başkanı Gesi Allah Epik Irak 

-usta öğreticilerin ve çırakların şal şapik kumaşı üretmesi,
-belediye başkanını atölyeyei ziyaret etmesi,
-belediye başkanın ustalardan bilgi alması,
-belediye başkanı şal şepik kumaşı üretilen dokuma makinesinin başına geşmesi,
-başkanın konuşması

( ŞIRNAK - ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ta 500 yıllık geçmişe sahip şal şepik kumaşı üretiminin yeniden canlanması ve geleceğe aktarılması için Şırnak Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Şal Şepik Üretim Atölyesi kuruldu. Şırnak’ta birçok alanda çalışma başlatarak şehrin yeniden inşa sürecine hız kazandıran Şırnak Belediyesi, sosyal ve kültürel alanda da birçok yeniliğe imza atarak, şehrin simgesi durumunda olan, unutulmaya yüz tutmuş Şal Şepik’i gün yüzüne çıkarmak için kültürel hamle başlattı. “Her şey Şırnak için” sloganıyla çalışmalarını yürüten Şırnak Belediyesi, sosyal ve kültürel alanda, Şırnak’ın 500 yıllık dokusunu oluşturan ve yöre halkının özel günlerde vazgeçilmezi olan Şal Şepik kumaşını gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla tam teşekküllü bir dokuma atölyesi açtı. Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun girişimleri ile açılan Şal Şepik Atölyesince, çok sayıda usta öğretici ve çırakla birlikte Şal Şepik geleneğini gelecek kuşaklara ulaştırmak için çalışma başlatıldı. “Ciddi mesafeler kat ettik” Şırnak Belediyesi olarak yakın zamanda özellikle, çukur ve barikat terörünün akabinde şehrin büyük bir bölümünde ciddi yıkımlar söz konusu olduğunu vurgulayan Başkan Bedirhanoğlu, şunları kaydetti: “Şuanda çok şükür şehrin imarı noktasında ciddi mesafeler kat ettik ve bu gelişmeler sona doğru yaklaşıyor. Tabi bir yandan şehri inşa ederken, sosyal ve kültürel çalışmalarla alakalı da belediye olarak bugüne kadar ihmal edilen alanlarda da birçok çalışma başlattık. Özellikle Şırnak’ın Şal Şepik kumaşı bölgede bilinen, tanınan, kültürel yapıya sahip bir etkinlik ama bugüne kadar ihmal edilmiş ve unutulmaya yüz tutmuştu. Biz Şırnak Belediyesi olarak hemen bu işe el attık. Oluşturduğumuz yeni bir alanla şu anda unutulmaya yüz tutmuş Şal Şepik kumaşını tekrardan hayata geçirilmesi için çalışmaları bitirdik ve şuanda ziyarette gördüğümüz üzere, gençlerimiz burada çalışmalarına başladı ve İnşallah bu projeyi de her geçen gün genişleterek, Şırnak’ta unutulmaya yüz tutmuş değerleri de tekrardan hayata geçirmeyi planlıyoruz.” (MY-
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