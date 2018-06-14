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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak’ta 23 kişinin gözaltına alındığı PKK/KCK operasyonu havadan görüntülendi

Şırnak’ta 23 kişinin gözaltına alındığı PKK/KCK operasyonu havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Akalan Terör Örgütü 

-Güvenlik güçlerinin mahallelere girişi
-Kapıların kırılması
-Genel ve detay

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce bayram öncesi mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyette yürüttüğü tespit edilen 31 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 23 şahıs gözaltına alındı. 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
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