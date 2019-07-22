Şırnak’ta 2 PKK’lı terörist teslim oldu İzle

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı’na geldi. Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AYM-YRT-
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