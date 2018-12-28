Şırnak'ta 120 polisle uyuşturucu denetimi

-Narkotik Ekiplerin Kimlik,GBT ve üst araması yapmasından detaylar

-Eğitimli köpek Bath’in uyuşturucu çöp ve kuytu köşelerde uyuşturucu araması

-ekiplerin caddede yürümesi

-Uyuşturucu denetiminden detaylar

-Kale surlarından eğitimli köpekle yapılan arama çalışmaları

-Polislerin şüpheli çuval ve yerleri incelemesi

-Polislerin sur içindeki kuytu yerlerde yaptığı aramalar

-Ekiplerin mezarlığa girişi

-Mezarlıkta yapılan denetimler

-Narkotik Polisinin vatandaşlara bilgi vermesi

-Vatandaşların polisle diyalogları

-Narkotik Ekiplerinin Sanat Sokağındaki Uygulaması

-Görevli Polisin vatandaşı bilgilendirmesi

-Vatandaşın düşüncelerini söylemesi

-Okul önlerinde yapılan denetimler

-detaylar



( ŞIRNAK ) - Uyuşturucu denetimine vatandaşlardan destek ŞIRNAK



- Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 120 polis, 'Bath' ve 'Asena' isimli eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaptı. Polislere, vatandaşlar da destek verdi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde, Şırnak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği uygulama kapsamında ilçe genelinde uyuşturucu denetimi yapıldı. Denetim, mezarlık, okul önleri, metruk binalar, dar sokaklar, ana cadde ve sokaklar, iç kaledeki surlar ve Dicle Nehri kenarındaki park ve çevrelerinde 120 polis ile 'Bath' ve 'Asena' isimli eğitimli köpeklerle yapıldı. Vatandaşlara ve gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren narkotik polisleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 Polis İhbar Hattına iletmesini istedi. Polisin yapmış olduğu uygulamaya vatandaşlar da destek verdi. “Uygulamanın devam etmesini istiyoruz” Uyuşturucu denetiminin daha sıklıkla yapılması gerektiğine vurgu yapan vatandaşlardan Ahmet Sezen, "Bu uygulama çok iyi bir şey. Hepimizin geleceği gençlerimizdir. Gençleri bataklıktan kurtarmak insanlığın en önemli görevdir. Bu görev sadece polisin değil hepimizin görevidir. Bir insanın canını kurtarmak, bir insanı bataklıktan kurtarıp topluma kazandırmak kadar güzel bir şey olur mu? Onun için yapılan bu uygulama destek veriyor ve bu tür uygulamaların artarak devam etmesini istiyorum” dedi.

Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik uygulamalara sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Yaşar Mutlu, "Bu tür insanlar sadece kendilerine değil topluma da büyük bir zarar vererek gençlerimizi yani geleceğimizi bataklığa sürüklüyor. Gençlerimizin bu bataklığa düşmemesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için Polisin yapmış olduğu bu uygulamaya sonuna kadar destek veriyoruz ve devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Denetimin yapılmadığı dönemlerde her sokak başında ve metruk binalarda uyuşturucu kullanan gençlerle sıklıkla gördüklerini ifade eden Tahsin Yaren ise "Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yaptığı denetimler sayesinde ne metruk binalarda, ne de sokaklarda artık bu tür manzaralarla karşılaşmıyoruz. Gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya ve onları bu bataklıktan kurtarmaya çalışan polislerimize de vatandaşlar olarak teşekkür eder, bu tür uygulamaların artarak devam etmesini dileriz” ifadelerini kullandı.

