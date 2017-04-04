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4 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Şırnak şehitlerinin isimleri belli oldu
Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu, 3 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.
Hain tuzakla şehit düşen askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Konya Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk
Giresun Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl
Kahramanmaraş Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yavşan