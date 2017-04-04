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4 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Şırnak şehitlerinin isimleri belli oldu

Şırnak şehitlerinin isimleri belli oldu

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu, 3 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Şehit Asker Terör Saldırısı Pkk Terör Örgütü 


Hain tuzakla şehit düşen askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.

Konya Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk
Giresun Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl
Kahramanmaraş Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yavşan
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