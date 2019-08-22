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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak şehidi Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor İzle

Şırnak şehidi Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor İzle

Tabutun getirilmesi

Şehit Çatışma Cenaze Namazı Terör Örgütü Teröristler 

-Aile yakınlarının tabut başında detayı
-Amcanın konuşması
-Şehidin Fotoğrafı

( ERZURUM ) -Şehidin üç yaşındaki kızını kucağına alarak törene katılan amca “Önce vatan, vatan sağolsun”- Erzurum şehidine ağlıyor ERZURUM

- Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin memleketi Erzurum’da toprağa veriliyor. Şırnak Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonununda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit oldu. Dün gece yarısında Erzurum’a getirilen şehidin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Dumlu Şehitliğinde toprağa verilecek. Şehidin üç yaşındaki kızını kucağına alarak törene katılan amca “Önce vatan, vatan sağolsun” dedi.

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