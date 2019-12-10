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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Şırnak şehidi uzman çavuş Kemal Sayar'ın son türküsü yürek dağladı

Şırnak şehidi uzman çavuş Kemal Sayar'ın son türküsü yürek dağladı

Şehidin Türkü Söylerken Görüntüsü

Gard Şehit Uzman Çavuş 

-Şehidin naaşının memleketine getirilişi
-Detaylar
-Dua edilmesi

( SAMSUN )- “Yaralarım” adlı türküsü duygulandırdı SAMSUN

- Şırnak’ta EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar'ın şehit düşmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı. Dün Şırnak’ın idil ilçesi Sarıköy Köyü, Pisikayası Tepesi mevkisinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye döşenmiş El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen Havza nüfusuna kayıtlı, Uzman J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar’ın arkadaşı ile birlikte araçta giderken “Yaralarım” adlı türküyü söylediği videoya ulaşıldı. Kemal Sayar'ın saz çalıp, arkadaşı ile söylediği, “Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş” isimli türkü dinleyenleri duygulandırdı.
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