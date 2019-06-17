Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak şehidi Teğmen Şafak Evran son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Şırnak şehidi Teğmen Şafak Evran son yolculuğuna uğurlandı Haberi

CENAZE MERASİMİ

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Güvenlik Güçleri Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Teröristler Ay Yıldız 


- Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma Teğmen Şafak Evran için Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde tören düzenlendi.
Tören öncesi şehidin naaşı ilk olarak baba evine getirildi.
Burada şehidin annesi Yeter Evran, babası Hayrullah Evran ve eşi Canan Evran ile şehidin kızı Ada Evran Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın ay yıldızlı Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler. Şehidin annesi Yeter Evran oğlunun tabutuna sarılarak “Oğlum yavrum şehidim benim” diye feryat etti. Babası Hayrullah Evran ise “Elhamdülillah Müslüman’ız. Vatanımız ve bayrağımız için varız. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun vatan sağ olsun. Ne mutlu bize böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için” dedi.
Baba ocağında helallik alınmasının ardından köy meydanında tören düzenlendi.
Törene İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Milletvekilleri; Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.
Tören alanına getirilen şehidin tabutuna sarılan eşi Canan Evran, eşinin fotoğrafını öperek göz yaşı döktü. Köy meydanında düzenlenen cenaze töreni akabinde Öğle Namazına müteakip İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında köy mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi.

İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı