Şırnak merkezli uyuşturucu operasyonu - 5 kişi tutuklandı
- Şırnak merkezli uyuşturucu operasyonu - 5 kişi tutuklandı - Operasyondan detaylar - Şüphelilerin adliyeye çıkarılmasıŞIRNAK (AA) - Şırnak ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 5'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kullanımına ve satışına yönelik soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Silopi ve Cizre ilçeleri ile İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 4 gram esrar, 8 gram eroin, 152 uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.