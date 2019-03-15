- Şırnak merkezli terör operasyonu - 8 gözaltı - Operasyondan detaylarGÜNCELLEME - GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİŞIRNAK (AA) - Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak 'ın Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu" işlediği değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.Zanlıların 2017 - 2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladığı ayrıca birinin kardeşinin PKK/KCK silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, halen Suriye’de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği öğrenildi.
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