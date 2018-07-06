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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Şırnak kırsalında PKK’ya darbe üstüne darbe Haberi

Şırnak kırsalında PKK’ya darbe üstüne darbe Haberi

-Arşiv Görüntü-

( ŞIRNAK )- Faraşin bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi- Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu öğrenildi ŞIRNAK

İnsansız Hava Aracı Hava Harekatı Özel Güvenlik Gesi Terör Örgütü 


- Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı ile Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. Gabar Dağı’nda 3’ü ölü 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün de Faraşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, Şırnak kırsalında terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vuruyor. İnlerinden çıkan terör örgütü PKK mensupları, birer birer etkisiz hale getiriliyor. Kentin Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı’ndaki 4 alanda 3 Temmuz’da özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda dün ve önceki gün 3’ü ölü 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Buradaki operasyon devam ederken, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde de geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Şırnak, Hakkari, Van üçgeninde yer alan ve zorlu doğasıyla baş döndüren bölgede bugün keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten insansız hava aracı, eylem hazırlığındaki 8 teröristi tespit etti. Teröristlerin görüntüsünün harekat merkeziyle paylaşılmasının hemen ardından bölgede hava harekatı başlatıldı. Harekatta 8 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Her iki bölgede de operasyonun sürdüğü bildirildi.

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