Şırnak Emniyet Müdürlüğü araç filosunu genişletti - ŞIRNAK
- Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kullanılacak 15 yeni ekip araçlarından detaylar Şırnak Emniyet Müdürlüğü araç filosunu genişletti - İl Emniyet Müdürlüğü daha iyi hizmet sunmak amacıyla bünyesine 11 yeni araç daha dahil etti.ŞIRNAK (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla bünyesine yeni polis araçları kattı.Emniyet İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, emniyet bünyesinde ömrünü tamamlamış araçların satılarak yerine 11 yeni araç daha alındığını söyledi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden 4 araç tahsis edilmesiyle toplam 15 aracın Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünü envanterine girdiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:“Bizim burada devlet olarak en önemli görevimiz insanımızın huzurunu güvenini sağlamak. Şırnak ilimiz maalesef çok uzun yıllar adı terörle anılıyordu. Allah’a şükür son yıllarda özellikle güvenlik kuvvetlerimizin emeğiyle, gayretiyle Şırnak lı hemşerilerimizin desteği ile bugün ülkemizin en huzurlu en güvenli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Tabi bu güvenlik hizmetinin sağlanabilmesi için gerekli personelin yanında, araç ve gerece ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Allah devletimize zeval vermesin diyoruz. Her türlü imkanlarını Şırnak ’ımız için seferber ediyor. Bu kapsamda böyle bir hizmeti de bugün yürürlüğe almış oluyoruz.”Törene, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk yıldırım ve emniyet personelleri katıldı.
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