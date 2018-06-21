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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak-Adana uçak seferleri başladı - ŞIRNAK

Şırnak-Adana uçak seferleri başladı - ŞIRNAK

- Şırnak - Adana uçak seferleri başladı - Pegasus Havayolları'na ait uçağın alana gelişi - Yolcuların uçaktan inişi - Kaymakam ve protokol üyelerinin kabin üyelerini karşılaması - Kabin üyeleri ile toplu fotoğraf çekimi - Kaymakam ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Faik Arıcan'ın Konuşması Şırnak - Adana uçak seferleri başladı - Pegasus Havayolları'nın karşılıklı Şırnak - Adana uçak seferleri başladı - Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Mülki İdare Amiri Kaymakam Faik Arıcan: - "Temmuz ayı sonu itibariyle Suudi Arabistan'a uçuşlar yapılacak"ŞIRNAK (AA) - Pegasus Havayolları'nın karşılıklı Şırnak - Adana uçak seferleri başladı.
Adana Şakir Paşa Havalimanı'ndan 160 yolcusuyla kalkan uçak, Şırnak Şerafettin Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak havacılık seremonisi "su takı" ile karşılandı.Seferin düzenlenmesi nedeniyle düzenlenen törene katılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, 26 Temmuz 2013'te hizmete açılan havalimanından haftada 56 uçak seferinin gerçekleştirildiğini ve geçen yıl 342 bin yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Şırnak lıların hac ve umre için daha önce çevre illerdeki havalimanlarından seyahat ettiğini ifade eden Arıcan, "Temmuz ayı sonu itibariyle Şırnak ’tan Suudi Arabistan'a direkt seferler başlayacak. Havalimanımızda gümrükleme işlemlerinin altyapı çalışmalarında sona yaklaşılmış olup Temmuz ayı sonu itibariyle Suudi Arabistan’a uçuşlar yapılacak." Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ise havalimanından hizmet alan yolcu sayısında her geçen gün artış olduğunu söyledi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç ise uçak seferlerinin bölge ekonomisi ve turizmine büyük katkı sunacağını kaydetti.

Uçak Seferleri Asus Çekim Uçak Seferi Umre 

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