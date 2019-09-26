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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda deprem paniği kamerada

Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda deprem paniği kamerada

deprem anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem Kamera Deprem Paniği Deprem Anı 


- Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sirkeci Tahtakale İş Hanında yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların deprem anında koşarak sokağa çıktığı anlar yer alıyor.
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