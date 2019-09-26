Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda deprem paniği kamerada

- Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sirkeci Tahtakale İş Hanında yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların deprem anında koşarak sokağa çıktığı anlar yer alıyor.
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