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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sirkeci’de yolda kalan kamyonet trafik çekicisine zor anlar yaşattı İzle

Sirkeci’de yolda kalan kamyonet trafik çekicisine zor anlar yaşattı İzle

-Kamyonetin kaldığı yerden görüntü

Kamera Cep Telefonu 

--İndirilen meşrubatlardan görüntü
--Kamyonetin çekilmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kamyonetin çekilmesi için meşrubatlar yere indirildi İSTANBUL

- Fatih’te Sirkeci Tramvay yolu üzerinde arıza yapan meşrubat dolu kamyoneti kaldırmaya gelen trafik çekicileri zor anlar yaşadı. O anlar vatandaş kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Sirkeci tramvay hattı üzerinde öğlen saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, meşrubat yüklü kamyonet, Eminönü istikametine doğru seyir halindeyken arızadan dolayı tramvay hattı üzerinde kaldı. Kamyoneti bulunduğu yerden kaldırması için olay yerine trafik çekicisi çağrıldı. Kamyonet, çekiciye bindirilmek istendiği sırada kamyonetin ağırlığından dolayı trafik çekicisinin ön tekerlekleri havaya kalktı. Yükü azaltmak için kamyonetin içinde bulunan meşrubatlar yere indirildi. Kamyonetin ağırlığı azaltıldıktan sonra çekiciye bindirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşanan olaydan dolayı tramvay hattında kısa süreli bir aksama yaşandı. Araç trafiğinin de etkilendiği olayda kamyonetin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Trafik çekicisinin zor anlar yaşadığı dakikalar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DH- ÖY-
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