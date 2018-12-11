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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sirke fabrikasına sahte içki operasyonu - İZMİR

Sirke fabrikasına sahte içki operasyonu - İZMİR

- Sirke fabrikasına sahte içki operasyonu - Zanlıların emniyetten çıkışı İzmir 'de sirke fabrikasına yapılan sahte içki operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Aliağa ilçesinde sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sirke fabrikasında sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği belirtilen E.G, M.A, Z.D, M.Y, M.E, A.D, E.G ve O.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Aliağa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sirke fabrikasına dün düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanmış 14 tonu şişelenmiş 11 tonu da şişelenmeye hazırlanmış 25 ton votka, 20 bin boş şişe, 80 bin kapak, 30 bin bandrol, 28 tonluk 4 tank, birer dolum, kapak ve etiket makinesi, bir ton arıtma tuzu ele geçirilmişti.Sirke üretme izni bulunan fabrikada imal edildiği belirlenen sahte içkilerin bazı turistik bölgelere gönderilmişti.Fabrikayı kiraladığı belirlenen M.D'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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