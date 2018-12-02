Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sirk gösterisine yoğun ilgi - MUŞ

Sirk gösterisine yoğun ilgi - MUŞ

- Sirk ekibinin gösterisinden detaylar - İzleyicilerden detay - Sirke gelen İshak Arslan'ın konuşması - Sirk ekibinden İlker Gürcan'ın konuşması Muş ’ta sirk gösterisiMUŞ (AA) - Muş 'ta gösteri sahneleyen sirk ekibi, çocuklardan yoğun ilgi gördü.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda özel bir grup tarafından düzenlenen sirk gösterisini izlemeye giden çocuklar ve aileleri, salona girebilmek için yoğun çaba harcadı.Değişik saatlerde sahne alan 12 kişilik Ütopya Sirki Ekibi ilizyon, pantomim, palyaço, hüllo hop çevirme gibi gösteriler yaptı.Sirk ekibinden İlker Gürcan, yaptığı açıklamada, Doğu turnesi kapsamında Muş 'a geldiklerini belirterek, sirke ilginin yoğun olmasının kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Sirke gelen İshak Arslan ise çoçukların ilk defe böyle bir gösteriyi izlediğini ifade ederek bu tür sosyal etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.

Turne Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı