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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şirinevler'de silah sesi yükseldi: 1 ağır yaralı

Şirinevler'de silah sesi yükseldi: 1 ağır yaralı

binadan görüntü

Yoğun Bakım Ünitesi Polis Nadan Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şirinevler'de 5 katlı bir apartmanın en üst katından bir el silah sesi yükseldi. 17 yaşında bir genç başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Olay, saat 17.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evden bir el silah sesi yükseldi. Silah sesini duyan ev sahibi bir gencin merdivenlerden koşarak dışarı çıktığı gördü. Bunun üzerine silah sesinin duyulduğu daireye giden ev sahibi 17 yaşındaki Uğur adlı genci başından vurulmuş halde gördü. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı genci Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu. Evde yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlattı.
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