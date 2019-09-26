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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi

Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi

drone görüntüleri

Deprem Güvenlik Önlemi 

-apartmandan görüntü
-güvenlik önlemleri

( İSTANBUL )- Depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildi İSTANBUL

- Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.(ÖY-
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