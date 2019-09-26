Şirinevler'de bina çatladı

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( İSTANBUL )- Depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildi İSTANBUL



- Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. (ÖY-

