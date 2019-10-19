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19 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Sırbistan, Rusya'nın ender dostlarından biri' - BELGRAD

'Sırbistan, Rusya'nın ender dostlarından biri' - BELGRAD

" Sırbistan , Rusya'nın ender dostlarından biri" - BELGRAD

: - Basın toplantısından detaylar - Dmitriy Medvedev'in açıklaması - Aleksandar Vucic'in açıklaması " Sırbistan , Rusya'nın ender dostlarından biri" - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev:"Rusya olarak dostumuz olduğunu söyleyebileceğimiz ülkelerin sayısı azdır. Sırbistan ender dostlarımızdan biri"BELGRAD (AA) - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın dostu olduğunu söyleyebileceği ülkelerin sayısının az olduğunu belirterek, " Sırbistan ender dostlarımızdan biri." dedi.
Medvedev, Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yapan Medvedev, iki ülke arasında karşılıklı anlayışın söz konusu olduğunun altını çizerek, "Gelişimin gerçekleşebileceği bir temele sahip olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Kosova meselesine de değinen Medvedev, " Sırbistan 'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. Dostlarımızın aldığı kararlara saygı duyuyor, onlara müdahil olmuyoruz." diye konuştu.
Sırbistan 'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Medvedev, "Rusya olarak dostumuz olduğunu söyleyebileceğimiz ülkelerin sayısı azdır. Sırbistan ender dostlarımızdan biri." ifadesini kullandı. - "TürkAkım'ın başlangıcını hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz"Görüşmede enerji projelerini de ele aldıklarını aktaran Medvedev, "TürkAkım'ın başlangıcını hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, birçok kişiye istihdam sağlayacak bir proje." değerlendirmesinde bulundu.Vucic de Sırbistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin son on yılın en iyi seviyesine ulaştığını bildirerek, "Bu ilişki bizim için çok önemli. Zira böyle büyük bir ülkenin desteğine sahip olduğumuzu bilmek huzur verici." diye konuştu.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019'un eylülüne kadar 2 milyar 181 milyon avroya ulaştığına dikkati çeken Vucic, iş birliğinin farklı alanlarda devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın Sırbistan 'a verdiği desteğin önemine işaret eden Vucic, "Sizin desteğiniz ve ekonomik gelişimimiz sayesinde Sırbistan ordusunu gurur verici bir düzeye getirdik. 45 yıldır satın alamadığımız helikopterleri alma fırsatına sahip olduk." ifadesini kullandı.Sırp mevkidaşı Ana Brnabic ile de bir araya gelen Medvedev, Belgrad'ın İkinci Dünya Savaşı'nda işgal güçlerinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan ordusu tarafından düzenlenen "Özgürlük 2019" isimli etkinliğe katıldı.

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