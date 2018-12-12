Sırbistan menşeili Akbaba yaralı halde Şanlıurfa’da bulundu



- Şanlıurfa’da devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Eyyübiye kırsalında ayağında Sırbistan menşeli etiket olan ve yaralı halde bulunan Kızıl Akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Eyyübiye İlçesine bağlı Karaali kırsal mahallesi mevkiinde önleyici kolluk faaliyeti icra ettiği esnada yaralı halde bir Akbaba buldu. Ekipler tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Akbaba kuşunun ayağında Sırbistan/Belgrad menşeili etiket olduğu görüldü.

Nesli tükenmekte olan kuş, ekipler tarafından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. (BB-LO-Y)

