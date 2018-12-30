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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar - BELGRAD

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar - BELGRAD



: - Göstericilerden detaylar - Yürüyüş görüntüleri - Sırp oyuncu Branislav Trifunovic'in konuşması - Meydandan görüntüler - Başkent Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in istifasını istediBELGRAD (AA) - Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protesto, binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti.Başkentte dördüncü kez toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in istifası talebinde bulundu.Protestoya katılan Sırp oyuncu Branislav Trifunovic, burada yaptığı açıklamada, siyasetçi Oliver Ivanovic'in ölümü ile gazetecilere yapılan saldırıların aydınlatılmasını ve muhalefet kanadına daha fazla söz hakkı tanınmasını istediklerini belirtti.
Trifunovic, Bakan Stefanovic'in istifasını talep ettiklerini yineledi.Bu arada, Belgrad sokaklarında yürüyen kalabalık ellerinde "Beş milyon kişiyiz", "Verilen sözlere ve söylenen yalanlara son" ve "Hırsızların değil, halkın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı protesto olaysız şekilde sona erdi.Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, dört hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başladı.
Borko Stefanovic'in, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal bir çubukla vurularak yaralanmıştı.Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

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