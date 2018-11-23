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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sırbistan'da KEİ Kültür Bakanları Toplantısı yapıldı - BELGRAD

Sırbistan'da KEİ Kültür Bakanları Toplantısı yapıldı - BELGRAD



: - Sırbistan 'da düzenlenen KEİ Kültür Bakanları Toplantısından detaylar - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy'un Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic ile görüşmesinden detaylar Sırbistan 'da KEİ Kültür Bakanları Toplantısı yapıldı - Başkent Belgrad'daki toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy da katıldıBELGRAD (AA) - Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'da, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Kültür Bakanları Toplantısı düzenlendi.
Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy katıldı.
Toplantıda konuşan Vukosavljevic, KEİ kapsamında gerçekleştirilen ortak projelerle karşılıklı güvenin inşa edildiğini ve uzun vadeli ilişkiler kurulduğunu vurguladı.Kültürün, Karadeniz bölgesinde farklılıkları içine alan bir toplumun inşa edilmesi noktasında güçlü bir araç haline geldiğini belirten Vukosavljevic, örgüt üyesi ülkelerin her birinin farklı zenginliklere sahip olduğunu ve bu zenginliklerin birliktelikle değer ve küresel bir önem kazandığını söyledi.

KEİ'nin, bölgenin yeni ortak kültür kimliğinin tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Vukosavljevic, karşılıklı anlayış ve hoşgörüye imkan tanıyan kültürün, dış politikanın en önemli araçlarından biri olduğunu belirtti.
Toplantının sonunda, kültür alanında bölgesel iş birliği ve önceliklere ilişkin Belgrad Bildirisi imzalandı.Bu arada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Arısoy, toplantı öncesinde Vukosavljevic ile bir araya geldi.

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