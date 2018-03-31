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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ile donmuş ihtilafa karşı - BELGRAD

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ile donmuş ihtilafa karşı - BELGRAD



: - Toplantıdan detaylar - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşmasıSırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ile donmuş ihtilafa karşı - Vucic: "Sırbistan'da nüfusun çoğunluğu, Kosova ile ilişkilerin 'donmuş ihtilaf' şeklinde olması gerektiğini savunuyor. Her ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olsa da ben bu seçeneğe karşıyım"BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile ilişkilerin "donmuş ihtilaf" şeklinde yürütülmesi seçeneğine karşı olduğunu açıkladı.
Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da "Kosova meselesinin çözümü Sırbistan için Avrupa Birliği (AB) yolunda bir fırsat mı, tehdit mi" başlığıyla düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.Vucic, burada yaptığı konuşmada "Sırbistan'da nüfusun çoğunluğu, Kosova ile ilişkilerin 'donmuş ihtilaf' şeklinde olması gerektiğini savunuyor. Her ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olsa da ben bu seçeneğe karşıyım, zira bu bizi diğerlerinden daha zor bir duruma sokar." değerlendirmesinde bulundu.Kosova meselesine çözüm bulmak ve önemli kararlar almak için her zamankinden fazla çaba sarf ettiğini ifade eden Vucic, "Diyaloğa katılanların büyük kısmı donmuş ihtilaf ve bekleme yanlısıydı. Ben bu çözüme karşıyım, ancak bu Sırbistan'ı sevmediğim veya olup biteni anlamadığım anlamına gelmez." diye konuştu.
Vuvic, AB ara buluculuğunda yürütülen Kosova - Sırbistan diyaloğunun devam edeceğini belirterek, "Anlaştığımız maddelerin kaçının yerine getirilip getirilmediğini kağıt üzerinde göreceğimiz günü bekliyoruz. Onlar yerine getirilince biz de anlaşmanın devamı için hazır hale geleceğiz." dedi.
Toplantıda, Kosova'daki Sırp azınlık ve AB yolunda Kosova meselesinin önemi de ele alındı.Sırbistan'ın Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in, 26 Mart'ta Kosova'nın Kuzey Mitrovica kentinde gözaltına alınması iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. Olaydan sonra Kosova'daki Sırpların en büyük partisi Sırp Listesinin Genel Başkanı Goran Rakic, Kosova hükümetini terk edeceklerini açıkladı.
Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor.

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