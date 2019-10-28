Sır dolu cinayette ailelerin, 2 kadının görüşmemesi için baskılar yaptığı iddia edildi



- Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayıyla ilgili olarak mahkemece tutuklanan 6 kişinin, 2 kadının görüşmemeleri için baskılar yaptığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Songül Önemli (23), yakın arkadaşı olan Cansu Güven’i (21), pompalı av tüfeğiyle öldürmüş daha sonra yine aynı silahla intihar etmişti. Her iki kadının olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı incelemeye almıştı. Polis ekiplerinin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda Songül Önemli’nin cep telefonunda olaydan önce çekilmiş ve olayla alakalı videoyla karşılaşılmıştı. Çekilen videoda, Songül Önemli’nin Cansu Güven ile arkadaş oldukları ve bu arkadaşlığı her iki ailenin de istemediği bundan dolayı sürekli baskı altında olduklarını belirttiği öğrenildi. Buna istinaden polis ekipleri videoda adı geçen Songül Önemli’nin babası olan İ.Ö., kardeşlerinden M.Ö., A.Ö., E.Ö., ile Cansu Güven’in babası olan N.U., ile akrabası olan C.U’yu gözaltına almıştı. Birbiriyle arkadaşlık kurmamaları için ailelerinden baskı gördükleri iddia edilen Cansu Güven ve Songül Önemli’nin iddia edilen baskılardan dolayı evlerinden birkaç defa kaçarak görüştükleri de öğrenildi. Daha önceden aralarında husumet olan ve kızlarının yakın arkadaşlık yapmaması için baskılar kurdukları iddia edilen 6 kişi emniyetten tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Çocuklarına baskı kurdukları iddia edilen kişilerin olayın işlenmesine sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tutuklandıkları, hırsızlık, tehdit, kasten adam yaralama, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi suçlardan da kayıtlarının olduğu öğrenildi. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.



loading...