'Sipsi' dünya birinciliği kazandırdı - ANTALYA İzle
"Sipsi" dünya birinciliği kazandırdı - ANTALYA - Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Bedel'in sipsi çalması - Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Bedel'in konuşması"Sipsi" dünya birinciliği kazandırdı - Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Bedel, Polonya'da düzenlenen Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda yöresel çalgı "sipsi" performansıyla birinci oldu - Yarışmada, küçük boyuna rağmen çıkardığı yüksek sesle sipsi, jüri üyelerinin dikkatini çekti - Ali Bedel: - "Küçücük bir aletten bu kadar ses çıkması dünyaca ünlü jüri üyelerini şaşırttı, herkesin ilgisini çekti. Performanstan sonra jüri üyeleri yanıma gelerek, sipsiyi inceledi, izleyiciler telefonla fotoğrafını çekti"ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Polonya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Bedel'e dünya birinciliğini getiren yöresel çalgı "sipsi", küçük boyu ve çıkardığı yüksek sesle yarışmanın jüri üyelerinin ilgisini çekti.Bedel, geçen ay Polonya'nın Zakopane kentinde bu yıl 50'ncisi yapılan Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'na, dedesi ve babasından öğrendiği Teke yöresinin yerel çalgısı sipsi ile katıldı. 19 ülkeden yarışmacıların bulunduğu yarışmada Bedel, solo çalgı kategorisinde performansıyla dünya birincisi oldu.Türkiye'ye sipsi ile altın madalya kazandıran Bedel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bile az bilinen sipsiyi dünyaca ünlü sanatçılara tanıttığını söyledi.
6 yaşından bu yana sipsiyi elinden düşürmediğini dile getiren Bedel, ilkokul, lise ve üniversite dönemlerinde de çalmaya devam ettiğini kaydetti. Asıl branşının kaval olduğunu ancak sipsiyi de yan branş olarak kullandığını anlatan Bedel, öğrencilerine de sipsi çalmayı öğrettiğini belirtti. Sipsinin küçük boyutu ve çıkardığı ses ile Polonya'daki yarışmada dikkati çektiğini aktaran Bedel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yarışmaya da arkadaşlarımın ısrarıyla geleneksel enstrüman çalgısı kategorisine sipsi ile katıldım. Küçücük bir aletten bu kadar ses çıkması dünyaca ünlü jüri üyelerini şaşırttı, herkesin ilgisini çekti. Performanstan sonra jüri üyeleri yanıma gelerek, sipsiyi inceledi, izleyiciler telefonla fotoğrafını çekti. Sipsi, bir hayli merak uyandırdı. Yarışmada diğer ülkelerin de yöresel çalgıları vardı ama dikkatler sipsinin üzerindeydi."Bedel, bazı jüri üyelerinin sipsiyi çalmayı da denediğini söyledi.
Sipsinin kendisine birincilik ödülünü getirdiğini dile getiren Bedel, bu başarının sipsi ile uğraşan ailesini de sevindirdiğini kaydetti. Sipsiyi elinden geldiğince tanıtmaya devam edeceğini vurgulayan Bedel, "Ülkemizde bile tanınırlığı çok az olan yöresel bir çalgı ile dünya birinciliğini elde etmek gurur verici. Bu tür başarılar sayesinde sipsinin tanınırlığı daha da artacaktır." diye konuştu. Ali Bedel, gelecek nesillerin de yöresel kültürlere sahip çıkmasını istedi.