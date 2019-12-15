Siparişi gelmeyen şahsın silahla marketi basarak bir kişiyi yaraladığı anlar kamerada

-Şahsı vurması



( İSTANBUL )- Siparişi gelmedi silahla marketi bastı İSTANBUL



- Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişi silahla marketi bastı. O sırada markette bulunan işitme engelli genci silahla yaralayan şahıs kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir’ de meydana geldi. Siparişi gelmeyen bir kişi elinde silahla marketi bastı. Bu sırada markette bulunan işitme engelli gence kızan şahıs , genci silahla vurdu. Ardından şahıs marketten kaçtı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs markete silahla geliyor. Ardından işitme engelli şahsı bacağından vuruyor.



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