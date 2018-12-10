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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sipariş verdiği altınları çalan zanlı yakalandı

Sipariş verdiği altınları çalan zanlı yakalandı

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Kapkaç Güvenlik Kamerası Külçe Altın Polis Ekipleri 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıp görüntüsü
--ARŞİV-
-Hırsızlık anları

( ADANA )- Adana'da kendini astsubay tanıtıp bir kuyumcuya gündüz 11 bin 250 liralık altın ayırtıp akşam gelip bu altınları kapkaç yöntemiyle çalan zanlı yakalandı- Zanlının "ihtiyacım vardı çaldım" dediği ve kuyumcunun yaklaşık 8 bin liralık zararını karşıladığı öğrenildi ADANA

- Adana'da kendini astsubay tanıtıp bir kuyumcuya gündüz 11 bin 250 liralık altın ayırtıp akşam gelip bu altınları kapkaç yöntemiyle çalan zanlı yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, 3 Aralık günü Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde kuyumcuya gelip, kendisini asker olarak tanıtan kişi, iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'na 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet Altını ayırttı. Saat 18.30 sıralarında kuyumcuya gelen şüpheli, Nomanoğlu ile konuşmaya başladı.
Babasını aramak için Nomanoğlu'ndan telefonunu isteyen şahıs, tezgah üzerindeki altınları alıp, kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini tespit etti. Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin eşkalini belirledi. Çevrede araştırma yapan, altınları çalan kişinin Muhammed K. olduğu belirlendi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip zanlının kuyumcuya yakın bir otelde kaldığını tespit etti. Polis otele yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlının verdiği ifadede ihtiyacı olduğu için çaldığını söylediği öğrenildi. Muhammet K. kuyumcunun yaklaşık 8 bin liralık zararını geri karşıladı. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.
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