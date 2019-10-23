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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Sinpagur Semalarında Uçan Taksi

- Sinpagur Semalarında Uçan Taksi

uçan taksi detay

( SİNGAPUR ) - Sinpagur semalarında uçan taksi SİNGAPUR

Taksi Durağı Hava Taksi 


- Alman uçak şirketi Volocopter’in hava taksi kullanımı için tasarladığı uçan taksi, ilk insanlı uçuşunu ve son testini Singapur’da gerçekleştirdi. Singapur’un Marina Körfezi’nde başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli hava taksi Volocopter, dünyaya tanıtıldı. Son testini gerçekleştiren uçan taksinin hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor. Daha önce Dubai, Helsinki, Almanya ve Las Vegas'ta birçok testten geçen uçan taksi ilk şehir merkezi turunu Singapur’da gerçekleştirdi. Hava taksisinin uygun fiyatlı ve hızlı bir ulaşım aracı olacağı belirtildi. Dünyanın ilk hava taksi durağı Voloport, Singapur'daki Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Volocopter’in CEO’su Florian Reuter, “VoloPort’u test etmek çok heyecan verici” ifadelerini kullandı. Asya'da 2 yıl içinde pilotsuz uçan taksi seferlerine başlanması hedefleniyor. Marina Körfezi üzerinde 2 buçuk dakika uçan taksinin ulaşımda zirveye ulaşacağı belirtiliyor. Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor ve saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.
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