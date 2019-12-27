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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Sinoplu kadınlar sokak hayvanları yararına yılbaşı hediyeleri hazırlıyor İzle

Sinoplu kadınlar sokak hayvanları yararına yılbaşı hediyeleri hazırlıyor İzle



: - Kadınların çalışmasından görüntü - Yapılan ürünlerden görüntü - Grup üyelerinden Derya Ertekin'in açıklaması - Sinop 'ta bir araya gelen bir grup hayvansever kadın, yılbaşı dolayısıyla yaptıkları hediyelik eşyaları satarak elde edecekleri geliri sokak hayvanları yararına kullanacak - Grup üyelerinden Derya Ertekin: - "Ürettiğimiz ürünlerle hem insanları mutlu etmek hem de sokak hayvanlarına destek olmak istedik. İnsanlar hediyelik eşyaları bizden alırlarsa hayvanlar için de bağış yapmış olur"SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop 'ta bir grup kadın, el emekleriyle ürettikleri hediyelik eşyaları yaklaşan yılbaşı öncesi sokak hayvanları yararına satışa sundu.Kentte farklı meslek gruplarından kadınlar, yılbaşı öncesi bir araya gelerek el emekleriyle çeşitli süs eşyaları üretti. Eşyaları sosyal medya hesaplarından satışa sunan kadınlar, yeni yılda sokak hayvanlarının yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. Sinop lu kadınlara, AB Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında kente gelen Tunuslu Chadho Nogigli de destek veriyor.Grup üyelerinden İngilizce öğretmeni Derya Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının her zaman bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Özel günlerde hediyelik eşyalar üreterek onların satışından hayvanlar için maddi destek sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Ertekin, bu günlere özel temalı ürünler yaptıklarını anlattı.Yeni yılın tüm canlılara huzur ve mutluluk getirmesini arzu ettiklerini dile getiren Ertekin, şöyle devam etti:"İnsanlar yılbaşında aile yakınlarına ve arkadaşlarına hediye alıyor. Bizler de ürettiğimiz ürünlerle hem insanları mutlu etmek hem de sokak hayvanlarına destek olmak istedik. İnsanlar hediyelik eşyaları bizden alırlarsa hayvanlar için de bağış yapmış olur. Aynı zamanda çocuklarını da sevindirmiş olurlar. Çünkü yaptığımız ürünler daha çok çocukların ilgisini çekecektir."Ertekin, Sinop Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği hesaplarından tanıtım ve duyurular yaptıklarını aktararak, "İnsanlar bizlere oradan ulaşabilir. Sipariş verildiğinde o ürün elimizde yoksa bile üretiyoruz. Talepler de gelmeye başladı.
" diye konuştu.
Nogigli de Sinop lu kadınlarla çeşitli ürünler yaptıklarını belirterek, "Burada olmak ve hayvanlar için bir şey yapabilmek çok güzel bir duygu. Yeni yıla ben de burada gireceğim. Umarım herkes için güzel bir yıl olur. Sokak hayvanlarımız için böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

Sosyal Medya Öğretmen Hediyelik Eşya İngilizce Sokak Hayvanları 

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