Sinoplu çift Siirt'in duvarlarını süslüyor - SİİRT İzle
- Sinoplu çiftin trafo ve duvar süslemesi yapması - Duvar ressamı Fatih Avan ve eşi Hülya Avan ile röportajSinoplu çift Siirt 'in duvarlarını süslüyor - Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin daveti ile kente gelen Sinoplu duvar ressamı Avan çifti, görüntü kirliliği oluşturan yerleri çeşitli motif ve resimlerle donatıyor - Hülya Avan: - "İnşallah güzel şehrimizin duvarlarını süsleyerek daha da güzelleştireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" - Kent sakinlerinden Cemal Aydın: - "Belediyemize böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ediyoruz. Siirt güzelleşiyor, çok memnunuz. Trafo ve duvarları süsleyen çifti de kutluyorum"SİİRT (AA) - ALİ TEPE - Sinoplu duvar ressamı çift, Siirt 'in duvarlarını süslüyor.İl il gezerek duvarları tuvale dönüştüren Fatih ve eşi Hülya Avan, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında kente davet edildi. Çift, görüntü kirliliği oluşturan duvar ve trafo duvarlarını çeşitli motifler ve resimlerle donatıyor.Belediyenin kent estetiğine katkı sunan çalışması ve Avan çiftinin hizmeti Siirt lilerin beğenisini topladı.Fatih Avan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır bu işi yaptığını, belediyelerden talep geldikçe trafo ve duvarları süslediklerini söyledi.
Eşi ile bugüne kadar yaklaşık 30 il gezdiklerini ve bu hizmeti sunduklarını dile getiren Avan, son olarak Siirt Belediyesi ile irtibat kurduklarını belirtti. - "Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz"Avan, "Bana bazı trafo ve duvarların resimlerini gönderdiler. Ben de onlara örnek çalışmalarımı attım. Beğendiler ve beni Siirt 'e davet ettiler. Trafo, park ve bahçe duvarı ile alt geçitlere ait duvarları çeşitli süslemelerle güzel ve estetik bir hale getiriyoruz." dedi. Duvarların bu şekilde hem çevreye uyumlu hale geldiğini hem de vatandaşlar tarafından beğenildiğini dile getiren Avan, "Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Halkımız bu çalışmalara sahip çıkarsa çok memnun oluruz. Çünkü onların memnuniyeti için çalışıyoruz." diye konuştu. Avan, Siirt Belediyesinin iş birliğiyle kenti daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını aktardı. - "Güzel şehrimizi daha da güzelleştireceğiz"Hülya Avan da, Siirt 'te duvar süsleme çalışmalarına yeni başladıklarını, vatandaşların tepkilerinin çok güzel olduğunu söyledi.
Kentin tarihi özelliklerini yansıtan süsleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Avan, "İnşallah güzel şehrimizin duvarlarını süsleyerek daha da güzelleştireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu. - " Siirt güzelleşiyor, çok memnunuz"Kent sakinlerinden Nazlı Dayan, Siirt 'in günden güne geliştiğini vurgulayarak, belediyenin çalışmaları sayesinde kenti daha çok beğendiğini kaydetti. Cemal Aydın, bu çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Aydın, "Belediyemize böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ediyoruz. Siirt güzelleşiyor, çok memnunuz. Trafo ve duvarları süsleyen çifti de kutluyorum. Onları izledim, itinayla işlerini yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.