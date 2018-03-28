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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop'tan 'Çocuk parklarına kamera konulsun' kampanyasına destek

Sinop'tan 'Çocuk parklarına kamera konulsun' kampanyasına destek

Parklardan görüntü

İhlas Çocuk İstismarı Kamera Güvenlik Kamerası 

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( SİNOP ) Sinop'tan "Çocuk parklarına kamera konulsun" kampanyasına destek SİNOP

- TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı

tarafından ortaklaşa başlatılan çocuk parklarına güvenlik kamerası kampanyasını Sinoplu vatandaşlar da destekledi. Son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olayları karşısında, TGRT Haber ve İHA tarafından başlatılan "Çocuk Parklarına Kamera Konulsun" kampanyasına Sinoplu vatandaşlar da destek verdi. Şehir halkı, çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağını belirtti.
Parklara çocuklarını getiren vatandaşlar, "Parklarımızdaki çocuklarımızın güvenliği açısından yeni uygulama kamera uygulaması gayet yerinde olacaktır. Güzel bir uygulama olduğunuz düşünüyoruz. Son zamanlardaki çocuk istismarlarını duydukça güvenlik kameralarının olması çok çok yerinde olacaktır” dedi.

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