Sinop'taki yunus ölümlerinin sebepleri araştırılıyor

-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UĞUR ÖZSANDIKÇI ANALİZ ÇALIŞMALARI VE AÇIKLAMALARI



( SİNOP ) - Ölüm sebepleri yapılan analiz sonucu kesinleşecek SİNOP



- Sinop'taki yunus ölümlerinin sebebi yapılacak analiz sonucu belli olacak. Denizlerde avlanma sezonunun son günlerinde, Karadeniz kıyılarında ve Sinop sahillerinde kıyıya vuran yunus ölüleri giderek artıyor. Kıyıya vuran yunusları gören vatandaşlar ekiplere bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yunusların ölüm sebepleri ve nereden geldiklerini tespit etmek amacıyla ölü yunuslardan doku örneği alıyor. "Deniz memelileri bizimle aynı besin kaynakları için rekabet ediyorlar" Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma görevlisi Uğur Özsandıkçı yaptığı açıklamada, ”Yunus ölümlerinin bilinen sebepleri var. Doğal ölümler de olabilir. Hastalıklara bağlı ölümler de olabilir. Balıkçı ağlarında istenmeyen ölümler de gerçekleşiyor. Bu tarz ölümler var. Balıkçılık devam ettiği sürece balıkçılığa bağlı ölümler devam eder. Çünkü deniz memelileri bizimle aynı besin kaynakları için rekabet ediyorlar. Dolayısıyla da aynı ortamda buluşunca bir etkileşim oluyor. Bu etkileşim sonucunda da deniz memelilerinin ölümü ya da balıkçı ağlarının zarar görmesi olabiliyor. Buradaki yunuslar neden ölmüş dersen bunların analizleri yapılması lazım. Üzerlerindeki izlere bakmak lazım. Ağ izleri var mı ya da kurşun izleri var mı? Vurma da olabilir. Tüfekle yarama olayları da var. Öldürme olayları da var. Ben şimdi burada sadece yaşını belirlemek için dişi örneği alıyoruz. Genetik bir farklılık olup olmadığını anlamak için doku örneği alıyoruz. Genetik örnek alıyoruz. Eğer üzerinde şüphelendiğimiz bir hastalık ibaresi varsa bir yara bere viral hastalık ya da parazit patolojik bir durum gözlemlediysek onun içinde içini açıp mide örneği alabiliriz. Karaciğer örneği. Kalp örneği gibi doku örnekleri alıyoruz. Örnekleri, Türk Deniz Araştırma Vakfı'na yolluyoruz. Kimisini kendimiz inceliyoruz. Kimisini Türk Deniz Araştırma Vakfı'na yolluyoruz" dedi.

Sinop'ta hafta sonu kıyıya 10'larca yunus ölüsü vurmuştu.

