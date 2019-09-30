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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendiler İzle

Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendiler İzle

Ayancık-Erfelek karayolunda rastlanan iki yavru ayının hızla ilerlerken görüntüsü

( SİNOP ) SİNOP

Ormanlı Çekim Cep Telefonu Saldırı Yavru Ayılar 


- Sinop'un Ayancık ilçesi ile Erfelek yolunu birbirine bağlayan karayolunda 2 yavru ayı ile karşılaşan otomobil sürücüsü, yavru ayıları kamerayla görüntüledi. Ayancık-Erfelek karayolunda seyir halinde olan Birkan Ekinci, Kumluk mevkisinde 3'ü yavru 4 ayı ile karşılaştı. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yavru ayıyı kayıt altına almayı başardı. Sürücü Birkan Ekinci yaptığı açıklamada, çoğunlukla ormanlık ve yerleşim yerinden uzak olan karayolunda sıkça ayıyla karşılaşıldığını söyledi.

Ekinci, "İlk kez bu kadar yakınlaştığım için anı olarak cep telefonu kamerasıyla çekim yapmak istedim. Çekim yaparken 1'i yavru 2 ayı da aracımla yanından geçtiğim için onları çekemedim. Bir yandan çekim yaparken, bir yandan da otomobilin camını kapattım, çünkü yavru ayıların peşinden gittiğim için anne ayının saldırısına maruz kalabilirdim." diye konuştu.
Görüntülerde iki yavru ayı karayolunda hızla ilerlerken bir süre sonra yolun kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kayboluyor.
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